В Латвии рассмотрят возможность оплаты российского газа в рублях

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Латвийская компания Latvijas Gāze изучит возможность оплаты российского газа в рублях. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте предприятия.

"Порядок расчетов – в российских рублях – формально не нарушает санкционный режим и возможен. В настоящее время Latvijas Gāze продолжит анализировать методику предложенного способа расчета как с юридической точки зрения, так и с точки зрения деловых интересов", – говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможный отказ стран Запада от оплаты газа в рублях. Представитель Кремля заявил, что Россия рассчитывает на здравый смысл контрагентов. Он отметил, что глупо наступать на горло своей экономике, исходя из эфемерных политических интересов.

До этого глава Минэкономики Словакии Рихард Сулик заявил, что поставки газа в страну невозможно остановить, поэтому придется соблюдать условия России об оплате в рублях. Он рассказал, что страна закупает в РФ 85% необходимого ей газа.

23 марта Владимир Путин заявил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам с недружественными странами только в рублях. Он пояснил, что в соответствующих расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя стран.

31 марта президент подписал соответствующий указ, согласно которому новый порядок расчетов вступил в силу с 1 апреля. Согласно документу, для иностранных покупателей будут открыты специальные рублевые счета в Газпромбанке.