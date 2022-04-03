В Латвии заявили о прекращении поставок российского газа в страны Балтии

09:19
Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
С начала апреля в Латвию, Литву и Эстонию перестал поступать природный газ из России, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Jauns.lv.
Последнее цитирует главу оператора латвийской газотранспортной системы Conexus Baltic Grid (Conexus) Улдиса Барисса, по словам которого, заявление Москвы об оплате газа в рублях стало неким сигналом для стран Балтии, что необходимо резко сократить поставки, так как на них "больше нельзя полагаться".
Барисс заявил, что с точки зрения энергетической безопасности государства необходимо решать вопрос о строительстве второго СПГ-терминала, причем как можно скорее.
В то же время он добавил, что сейчас в Инчукалнском газохранилище "нетипично много газа для этого периода", поэтому, по его мнению, в ближайшие месяцы беспокоится не о чем.
23 марта Владимир Путин заявил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам с недружественными странами только в рублях. В расчетах планируется отказаться от валют скомпрометировавших себя стран.
Соответствующий указ о введении нового порядка расчетом с 1 апреля президент России подписал 31 марта. Данный режим работы подразумевает, что для иностранных покупателей будут открыты специальные рублевые счета в Газпромбанке.
РФ обязала Европу открыть рублевые счета
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