СМИ подсчитали сумму экономии для бюджета РФ благодаря пенсионной реформе

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Бюджет России получил экономию средств от действия пенсионной реформы в размере около 21,5 миллиарда рублей. Об этом передает газета "Известия" со ссылкой на данные Национального рейтингового агентства (НРА).

Отмечается, что эффект от преобразований появился на год раньше, чем это ожидалось.

По мнению директора рейтингов финансовых институтов НРА Юрия Ногина, расчеты экономии бюджета основаны на средней величине пенсии и периода средневзвешенной выплаты. Всего за текущий год экономия от преобразований может составить около 48 миллиардов рублей.

В пресс-службе Счетной палаты "Известиям" сообщили, что эффект от уменьшения общей численности граждан пенсионного возраста нельзя приравнивать к понятию "экономии бюджета". В ведомстве пояснили, что изначальный бюджет был утвержден уже с учетом этого фактора.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об изменении пенсионной системы 3 октября 2018 года. Было установлено увеличение пенсионного возраста с 60 до 65 лет - для мужчин, и с 55 до 60 лет - для женщин.

Постепенное повышение пенсионного возраста стартовало в 2019 году. Весь переходный период продолжится до 2028 года.

Ранее в Совфеде рассказали о причинах изменения размера пенсии. Отмечалось, что пенсия гражданина РФ может уменьшиться только в том случае, если при ее назначении была допущена ошибка.