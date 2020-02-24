В Совфеде рассказали о причинах изменения размера пенсии

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Стало известно, как может измениться размер пенсии. Об этом рассказала заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Елена Бибикова в интервью "Парламентской газете".

По словам зампреда, пенсия гражданина РФ может уменьшиться только в том случае, если при ее назначении была допущена ошибка.

При таком просчете размер пенсии может измениться и в большую сторону, отметила Бибикова. Кроме того, для роста пособия существуют и другие причины.

"Размер пенсии может быть изменен, если к пенсии установлена надбавка на нетрудоспособного иждивенца. В случае достижения совершеннолетия эта надбавка снимается. Размер пенсии может быть изменен при достижении пенсионером восьмидесятилетнего возраста. В этом случае размер фиксированной выплаты удваивается и, соответственно, увеличивается и размер пенсии", – рассказала сенатор.

Также с 2010 года пенсионер не может получать пособие ниже, чем установленный прожиточный минимум по региону. Если пенсия все равно получается меньше, то к ней добавляют социальную доплату.

Бибикова подчеркнула, что при переезде гражданина из одного региона в другой, пенсия должна быть установлена по прожиточному минимуму нового места жительства.

"Но может быть и обратная ситуация – это случится в том случае, если в субъекте Федерации, куда переехал пенсионер, прожиточный минимум окажется меньше, чем в том, где он жил прежде", – добавила сенатор.

Ранее в Госдуму внесли законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам. Текст документа был размещен в электронной базе данных нижней палаты.