Австрийская OMV осуществила платеж за российский газ по новой схеме

Фото: ТАСС/imago images/Manfred Segerer/imago stock&people via www.imago-images.de
Австрийский энергетический концерн OMV осуществил первый платеж в евро за поставки газа из России по новой схеме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя компании.
"Мы заплатили в мае в соответствии с новым способом оплаты", – сказал он, отметив, что компания при этом не испытала никаких проблем.
Ранее все греческие компании, в том числе три основных импортера газа (DEPA Commerce, Mytilineos, Prometheus Gas), перешли на новый порядок оплаты российского газа "Газпрому".
23 марта Владимир Путин заявил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам только в рублях. Требование касается лишь недружественных стран. Президент РФ пояснил, что в расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя стран.
19 мая вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что около половины компаний, которые являются клиентами "Газпром экспорта", открыли рублевые счета, чтобы оплачивать российский газ. Он отметил, что введение оплаты газа в рублях является вынужденной мерой, которая позволит сохранить экспортную выручку.
У оплачивающих газ по новой схеме стран не возникает потерь – Песков
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: