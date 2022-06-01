Австрийская OMV осуществила платеж за российский газ по новой схеме

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Австрийский энергетический концерн OMV осуществил первый платеж в евро за поставки газа из России по новой схеме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя компании.

"Мы заплатили в мае в соответствии с новым способом оплаты", – сказал он, отметив, что компания при этом не испытала никаких проблем.

Ранее все греческие компании, в том числе три основных импортера газа (DEPA Commerce, Mytilineos, Prometheus Gas), перешли на новый порядок оплаты российского газа "Газпрому".

23 марта Владимир Путин заявил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам только в рублях. Требование касается лишь недружественных стран. Президент РФ пояснил, что в расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя стран.

19 мая вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что около половины компаний, которые являются клиентами "Газпром экспорта", открыли рублевые счета, чтобы оплачивать российский газ. Он отметил, что введение оплаты газа в рублях является вынужденной мерой, которая позволит сохранить экспортную выручку.