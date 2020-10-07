Прокуратура потребовала возбудить дело о загрязнении акватории на Камчатке

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Материалы проверки о загрязнении морской воды на Камчатке прокуратура направила в Следственный комитет. Об этом сообщает ТАСС.

"Материалы в порядке статьи 37 УПК РФ направлены в органы Следственного комитета для возбуждения уголовного дела по факту загрязнения водных объектов в Камчатском крае", – рассказали в ведомстве.

Ранее специалисты проверили пробы воды, взятой на Халактырском пляже на Камчатке, и обнаружили в ней следы горюче-смазочных материалов. Уточняется, что ядовитых веществ в образцах нет.

2 октября на берег выбросились тысячи мертвых морских животных в районе Халактырского пляжа. Изменения в воде заметили местные серферы. Они рассказали, что содержимое океана изменилось в цвете, а при контакте с ним раздражалась кожа и опухали глаза.

В связи с этим СК начал проверку. Материалы доследственной проверки фактов загрязнения морской воды были переданы в центральный аппарат ведомства.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что в случае установления факта замалчивания или приукрашивания произошедшего последуют увольнения.