Бастрыкин направил криминалистов для исследования проб с места загрязнения на Камчатке

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил на Камчатку специалистов криминалистического центра ведомства, сообщает пресс-служба СК России.

"Александр Бастрыкин принял решение о направлении в регион сотрудников Главного управления криминалистики (криминалистического центра) СК России", – рассказали в ведомстве.

Кроме того, на Камчатку направили специалистов судебно-экспертного центра, добавили в пресс-службе. Бастрыкин попросил доложить о ходе и результатах проверки на оперативном совещании ведомства. Речь идет о ревизии по факту возможной экологической катастрофы на Камчатке.

2 октября на берег выбросились тысячи мертвых морских животных в районе Халактырского пляжа. Изменения в воде заметили местные серферы. Они рассказали, что содержимое океана изменилось в цвете, а при контакте с ним раздражалась кожа и опухали глаза.

В связи с этим СК начал проверку. Материалы доследственной проверки фактов загрязнения морской воды были переданы в центральный аппарат ведомства.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что в случае установления факта замалчивания или приукрашивания произошедшего последуют увольнения. Сегодня он сообщил, что вероятным источником загрязнения является Козельский полигон ядохимикатов.