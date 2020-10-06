Ученые обнаружили отложения и пену в реке на Камчатке

Фото: 41.mchs.gov.ru

Специалисты Камчатского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (КамчатНИРО) обнаружили в правом притоке реки Налычево подозрительные отложения и пену по берегам, передает ТАСС.

Как заявил врио руководителя института Александр Варкентин, цвет воды отличается от нормального, а на дне зафиксированы отложения желто-коричнево-зеленого цвета. По его словам, на месте взяли пробы воды и грунта.

2 октября стало известно, что на Камчатке в районе Халактырского пляжа тысячи морских животных выбросились на берег. Специалисты выразили мнение, что причиной произошедшего является химическое загрязнение воды.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов пригрозил чиновникам увольнениями из-за загрязнения воды на Камчатке. Он пояснил, что санкции будут применены в отношении должностных лиц Камчатского края, если будет установлен факт замалчивания или приукрашивания случившегося.

Позднее в Москву с загрязненного побережья Камчатки направили 250 килограммов проб песка, воды и образцов погибших животных. Сообщалось, что специалисты по результатам анализов должны установить загрязняющее вещество.