ГД приняла закон об ограничении выбросов парниковых газов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Госдума приняла в окончательном чтении закон об ограничении выбросов парниковых газов. Закон направлен на урегулирование на территории РФ хозяйственной и другой деятельности, приводящей к выбросам в атмосферу парниковых газов. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

Законопроектом формируется необходимая правовая основа для получения полной и достоверной информации организаций о выбросах парниковых газов.

"В этих целях законопроект предусматривает обязанность хозяйствующих субъектов, деятельность которых сопровождается значительными выбросами парниковых газов, представлять в уполномоченный орган отчеты о выбросах парниковых газов. Критерии деятельности, которая сопровождается значительными выбросами парниковых газов, будут установлены актом правительства РФ", – говорится в документе.

Также документ вводит понятие "целевой показатель сокращения выбросов парниковых газов".

В апреле в ходе саммита по вопросам климата Владимир Путин выступил с предложением организовать широкое международное сотрудничество в области контроля и мониторинга всех видов вредных выбросов в атмосферу. Он также пригласил все заинтересованные страны подключиться к совместным научным исследованиям и сообща инвестировать в климатические проекты.

В ноябре прошлого года Путин поручил правительству РФ сократить количество выбросов парниковых газов до 70% относительно уровня 1990 года. Он также поручил продумать стратегию развития страны с низким уровнем выброса парниковых газов до 2050 года.

