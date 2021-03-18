Московский планетарий проведет серию занятий о космосе для школьников

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Московский планетарий совместно с рядом детских библиотек города проведет серию занятий для учащихся школ, посвященных теме космоса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу планетария.

Отмечается, что ребята смогут ответить на вопросы, связанные с загадками Вселенной. Их ожидают творческие занятия и научно-популярные беседы, а также просмотры фильмов о космосе.

Участники встреч с лекторами узнают, в чем отличие звезды от планеты или метеорита, сколько лет живут небесные тела и что такое световой год. Ребята обобщат полученные знания в итоговых эссе, которые опубликуют в социальных сетях с хештегом #планетуписателю.

Авторы лучших работ получат специальные призы и приглашения от Московского планетария. Мероприятия пройдут в период с 23 марта по 23 апреля.

Ранее сообщалось, что столичных школьников из 4–11-х классов приглашают принять участие во втором этапе олимпиады Центра педагогического мастерства по робототехнике. Соревнования будут проходить дистанционно. Работы можно отправлять до 3 апреля через сайт олимпиады.