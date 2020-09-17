Более 60 экскурсий провели в павильоне МЦД с августа

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Демонстрационный павильон Московских центральных диаметров возобновил проведение ежедневных экскурсий в августе. С этого момента было организовано более 60 экскурсий, сообщили в пресс-службе департамента транспорта.
В павильоне рассказывают о проекте МЦД и всех его особенностях. Посетителям демонстрируют пассажирские сервисы, такие как Wi-Fi, USB-зарядки для гаджетов, велокрепления и информационные табло.
Помимо этого, в павильоне МЦД можно составить индивидуальный маршрут на интерактивной карте, а также посмотреть на Москву с высоты птичьего полета – система дополненной реальности даже предлагает разные варианты погоды.
До 27 сентября в демонстрационном павильоне можно ознакомиться с экспозицией Дарвиновского музея. Для посещения требуется предварительная регистрация, а также наличие средств индивидуальной защиты. Пускают в помещение группы по 5 человек.
Павильон МЦД расположен на площади у Киевского вокзала и работает ежедневно с 9:00 до 21:00. Подробная информация о его работе и особенностях размещена на официальном сайте.
Сергей Собянин ранее рассказал, что на МЦД-1 и МЦД-2 планируется открыть еще 14 новых или реконструированных платформ. Градоначальник подчеркнул, что станции соответствуют стандартам полноценных вокзалов.
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