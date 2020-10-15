Выставка об истории Северного речного вокзала пройдет в ноябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Бесплатная выставка об истории Северного речного вокзала пройдет в Музее Москвы с 19 по 22 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе музея.
Отмечается, что экспозиция будет приурочена к открытию памятника архитектуры в столице после реставрации.
"В экспозиции можно будет увидеть путеводители по Москве-реке и открытки 1930–1950-х годов, познакомиться с "Расписанием движения флота Московского речного пригородного пароходства на навигацию 1935 года", получить представление, как выглядел речной трамвайчик в 1952 году", – сказано в сообщении.
Кроме этого, посетителям покажут фотографии Наума Грановского, Льва Раскина и Эммануила Евзерихина, которые изображают разные виды Северного речного вокзала. Также экспозиция предусматривает демонстрацию коллекции сувенирных блюд с изображением объекта. Ранее такие предметы были популярными сувенирами.
В музее добавили, что Северный речной вокзал был открыт 2 мая 1937 года. В том же году авторы проекта – архитекторы Алексей Рухлядев и Владимир Кринский на Всемирной выставке в Париже получили престижную награду.
"Здание нового вокзала поражало масштабом архитектуры и богатством декора. Вестибюль и располагавшийся на крыше ресторан украшали светильники в форме раковин и соцветий ландыша, фасад – медальоны с морскими сюжетами и знаковыми объектами 1930-х годов. Венчал композицию шпиль со звездой-флюгером, инкрустированной уральскими самоцветами", – заключили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что акватория Северного речного вокзала может стать новой площадкой по водным видам спорта в Москве.
Северный речной вокзал был открыт 5 сентября после реставрации. Тогда от причала отправился первый теплоход. Корабль "Мустай Карим" ушел в двухдневный круиз. Перед главным входом в вокзал появились станция велопроката и велопарковки.
Названы лучшие места для фото на Северном речном вокзале
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