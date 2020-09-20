Москвичам рассказали, где погулять на севере столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Многие парки Москвы благоустроены по программе "Мой район", в том числе и те, что располагаются на севере столицы. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Так, москвичам предлагают прогуляться по парку Северного речного вокзала, который находится на берегу Химкинского водохранилища. В 1999 году сквер получил статус объекта культурного наследия регионального значения.

После реставрации объект открылся 5 сентября 2020 года. В главном здании вокзала работает ресторан "Волга-Волга", а перед входом в него установлен велопрокат.

Один из самых интересных объектов территории – ручей длиной около 400 метров, который является копией канала имени Москвы. На главной площади также установлен фонтан.

Для детей в парке обустроены игровые зоны, для любителей активного образа жизни – спортивные площадки.

Через Ленинградское шоссе от Северного речного вокзала располагается парк Дружбы. В его центральный части установлена скульптура ноши и девушки, которые выпускают из рук голубей – посланников мира. Там же есть медальоны, символизирующие пять континентов.

Для детей есть игровая и музыкальная площадки, а также спортивная зона. В парке обустроена набережная, вдоль которой установлены камни-скамейки.

Также приятно провести время можно в парке "Левобережный". Он находится на берегу Химкинского водохранилища, а потому в нем обустроена пляжная инфраструктура. В парке есть площадки для игры в футбол и волейбол, воркаут-зона и стол для игры в настольный теннис. На территории "Левобережного" есть и лесная зона для прогулок.

В Хорошевском районе москвичи могут погулять в парке "Ходынское поле". Там есть светодинамический музыкальный сухой фонтан площадью более 700 квадратных метров, а также панорамные качели. В парке обустроены беговые и велосипедные дорожки, скейт-парк и другие зоны для занятий спортом. Также есть площадка для собак со снарядами для дрессировки.

В парке имени Святослава Федорова также можно отдыхать. В одной из зон парка установлен памятник офтальмологу Святославу Федорову, который ранее основал в Бескудниковском районе клинику микрохирургии глаза мирового уровня.

В парке установлены четыре детские площадки, зоны для занятий спортом, танцевальная площадка и светодинамический сухой фонтан. Удивить горожан может аллея зонтов и сад ароматов.

Территория с дубовой рощей "Дубки" располагается между Дмитровским шоссе и Тимирязевской улицей. Там есть набережные двух прудов, ротонда и колоннада, игровые и спортивные площадки, теннисный корт и хоккейная коробка.

В парке "Вагоноремонт" также можно отлично провести время. Это место особенно популярно среди горожан старшего поколения. Так, в парке установлен шахматный павильон и беседка со сценой для танцевальных вечеров. Есть лавочки и уличные стулья, спортивные тренажеры, игровая зона для детей, площадка для выгула собак.

Отдохнуть в беседках, посидеть на лавочках, выполненных в античном стиле можно в Грачевском парке. По ночам прогулочные маршруты в зоне отдыха освещают 240 фонарей.

Кроме этого, там есть площадки для детей и занятий спортом, зона для дрессировки собак. Также в парке можно покормить уток на небольшом пруду.

Закрывает список Парк усадьбы Михалково. Там также есть спортивные зоны и беседки. Для водоплавающих птиц установлены домики. В парке высажено около 240 деревьев, 3646 кустарников, разбиты газоны и цветники.

Ранее москвичам рассказали о самых красивых улицах Москвы для ночных прогулок. В список вошли Никольская, Большая Дмитровка, Кузнецкий Мост, Столешников и Камергерский переулки. Все пять улиц украшены светодиодными гирляндами, которые ежедневно проверяют специалисты.

