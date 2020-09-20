Названы топ-5 самых красивых улиц Москвы для ночных прогулок

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Москва является одним из самых освещенных городов в мире. Наряду с ней находятся Париж, Токио, Нью-Йорк и Лондон. В настоящее время в столице насчитывается порядка двух тысяч объектов с архитектурно-художественной подсветкой , сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Самыми популярными среди москвичей улицами для ночных прогулок являются Никольская, Большая Дмитровка, Кузнецкий Мост, Столешников и Камергерский переулки. Все пять улиц украшены светодиодными гирляндами, которые ежедневно проверяют специалисты. Ночью они особенно красивы.
Так, 92 километра "звездного неба" украшают Никольскую улицу. До светодиодных гирлянд, установленных в 2017 году, можно практически дотянуться рукой. Особенно сильно это место полюбилось иностранцам в 2018 году, когда Москва принимала чемпионат мира по футболу. Многие из фанатов даже забирали лампочки себе на память.
Столешников переулок украшают более семи тысяч светодиодных фонариков. Там москвичи могут любоваться красотой, сидя на лавочках, а также слушать уличных музыкантов.
На Кузнецком мосту красуются золотые светодиодные гирлянды с фиолетовыми, красными и оранжевыми шарами. Отмечается, что улица, как и более ста лет назад, обустроена магазинами, книжными лавками и ресторанами.
Гирлянда длиной более 46 метров установлена на Большой Дмитровке. Она напоминает больших ярко-синих медуз. А 27-километровая светодиодная инсталляция украшает Камергерский переулок. По ночам гирлянда мерцает мягким светом.
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