День святого Валентина: как отметить праздник в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Праздничные мероприятия по случаю Дня всех влюбленных подготовили в столице, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"День всех влюбленных – один из самых популярных праздников в мире. Это отличный повод признаться в своих чувствах, пригласить на свидание или сделать предложение руки и сердца. В Москве 14 февраля запланированы спектакли, концерты, кинопоказы, экскурсии и мастер-классы", – говорится в сообщении.
Так, москвичам предлагают в воскресенье посетить искусственные городские катки, где можно будет будет принять участие в розыгрыше призов. Для этого нужно заранее выложить в Instagram фотографию с любимым человеком на катке и отметить аккаунт парка, которые принимают участие в акции.
Также в этот день на катке "Сияние льда" в Таганском парке пройдет лотерея и фотосессия, а в Парке Горького состоится концерт в "Медиарубке". Свои композиции исполнит инди-поп-группа "44 сыра". Покататься на коньках и получить памятные сувениры также приглашает парк "Сокольники".
Отличным местом для оригинального первого свидания могут стать и музеи. Например, в автомузее "Моторы октября" в честь праздника пройдет джазовый концерт "Я буду петь тебе, как Фрэнк". Для москвичей и гостей столицы исполнят 20 хитов и редкие песни Фрэнка Синатры.
Также горожан будут ждать бесплатные тематические лекции "Любовь в Мировом океане", творческие мастер-классы и премьера подводного шоу Русалочки. Все это будет подготовлено сотрудниками "Москвариума". А в парке "Фили" пройдет карнавальный лыжный забег.
Тех, кто еще не придумал подарок для своей второй половинки, буду ждать на "Городской ферме" на ВДНХ. Специалисты помогут смастерить валентинку в форме зверей и подвеску в виде стрелы. А резиденты "Парка ремесел" проведут мастер-классы по созданию валентинок в разных техниках и из разных материалов, в том числе в технике фьюзинг.
В День всех влюбленных праздничную программу также подготовила ВДНХ. В воскресенье, 14 февраля, влюбленные смогут узнать, насколько сильны их эмоции. На "Робостанции" в павильоне № 2 будет работать "Робозагс", который сканирует силу эмоций пары и виртуально регистрирует брак через любовные датчики. После виртуальной регистрации брака влюбленные получат свидетельство и кольца.
Москвичам рассказали, где можно отпраздновать День святого Валентина
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: