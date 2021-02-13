День святого Валентина: как отметить праздник в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Праздничные мероприятия по случаю Дня всех влюбленных подготовили в столице, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"День всех влюбленных – один из самых популярных праздников в мире. Это отличный повод признаться в своих чувствах, пригласить на свидание или сделать предложение руки и сердца. В Москве 14 февраля запланированы спектакли, концерты, кинопоказы, экскурсии и мастер-классы", – говорится в сообщении.

Так, москвичам предлагают в воскресенье посетить искусственные городские катки, где можно будет будет принять участие в розыгрыше призов. Для этого нужно заранее выложить в Instagram фотографию с любимым человеком на катке и отметить аккаунт парка, которые принимают участие в акции.

Также в этот день на катке "Сияние льда" в Таганском парке пройдет лотерея и фотосессия, а в Парке Горького состоится концерт в "Медиарубке". Свои композиции исполнит инди-поп-группа "44 сыра". Покататься на коньках и получить памятные сувениры также приглашает парк "Сокольники".

Отличным местом для оригинального первого свидания могут стать и музеи. Например, в автомузее "Моторы октября" в честь праздника пройдет джазовый концерт "Я буду петь тебе, как Фрэнк". Для москвичей и гостей столицы исполнят 20 хитов и редкие песни Фрэнка Синатры.

Также горожан будут ждать бесплатные тематические лекции "Любовь в Мировом океане", творческие мастер-классы и премьера подводного шоу Русалочки. Все это будет подготовлено сотрудниками "Москвариума". А в парке "Фили" пройдет карнавальный лыжный забег.

Тех, кто еще не придумал подарок для своей второй половинки, буду ждать на "Городской ферме" на ВДНХ. Специалисты помогут смастерить валентинку в форме зверей и подвеску в виде стрелы. А резиденты "Парка ремесел" проведут мастер-классы по созданию валентинок в разных техниках и из разных материалов, в том числе в технике фьюзинг.

В День всех влюбленных праздничную программу также подготовила ВДНХ. В воскресенье, 14 февраля, влюбленные смогут узнать, насколько сильны их эмоции. На "Робостанции" в павильоне № 2 будет работать "Робозагс", который сканирует силу эмоций пары и виртуально регистрирует брак через любовные датчики. После виртуальной регистрации брака влюбленные получат свидетельство и кольца.

