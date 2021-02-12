ВДНХ подготовила тематическую программу ко Дню святого Валентина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Жителей столицы приглашают провести День всех влюбленных на ВДНХ. Для гостей подготовили праздничную программу, шоу, концерты и мастер-классы. Мероприятия будут проходить 13 и 14 февраля, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Кроме того, первые десять пар, которые поженятся во Дворце бракосочетания на ВДНХ, получат бесплатные билеты на каток. Такой подарок также получат первые 50 пар, которые обратятся в любой информационный центр катка 14 февраля с 17:00 до 21:30.

В воскресенье, 14 февраля, влюбленные смогут узнать, насколько сильны их эмоции. На "Робостанции" в павильоне № 2 будет работать "Робозагс", который сканирует силу эмоций пары и виртуально регистрирует брак через любовные датчики. После виртуальной регистрации брака влюбленные получат свидетельство и кольца.

Также в этот день состоится свадьба на коньках. Пара поженится на катке ВДНХ, а все приглашенные гости и участники будут на коньках и в оригинальных костюмах.

В "Москвариуме" 13 и 14 февраля будут проходить тематические лекции и подводное шоу. На "Городской ферме" с 11:00 до 18:00 состоятся экскурсии и мастер-классы, на которых научат создавать подвески.

На карамельной мануфактуре все желающие смогут получить сладкие сердечки. Угощения будут раздавать 13 февраля в 14:00 и в 16:00 и 14 февраля в 14:00.

Также всех желающих приглашают принять участие в мастер-классах, которые пройдут в мастерской "Школа стекла", а также в мастерской "Симфония фарфора".

Песни Фрэнка Синатры и других джазовых певцов в исполнении Trio Forte Bella можно будет послушать в оранжереи павильона № 14.

Кроме того, на ВДНХ проведут экскурсии о брачных традициях 14 февраля в 15:30 и 18:00. Участие в них бесплатное.

На ВДНХ подготовили и мероприятия, которые пройдут онлайн. Центр славянской письменности "Слово" опубликует 14 февраля с 14:00 в официальных аккаунтах комплекса в соцсетях видеоролик, в котором расскажет, как создать необычную открытку с 3D-эффектом.

Ранее стало известно, что в День святого Валентина самая большая в столице валентинка появится на внешнем 26-метровом экране павильона Московских центральных диаметров.

Кроме того, москвичей и гостей столицы позвали в павильон МЦД, где можно будет сделать особенную валентинку. 13 и 14 февраля гостям будет доступна специальная зона со всеми необходимыми материалами.

А за пять минут до наступления Дня святого Валентина в Театре МДМ начнется ночной показ мюзикла за столиками "День влюбленных". Зрители окажутся за столиками импровизированного нью-йоркского бара и станут свидетелями одного дня из жизни влюбленных. Роли в мюзикле исполнят Павел Левкин, Юлия Чуракова, Станислав Беляев, Юлия Довганишин и другие.

