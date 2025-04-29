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29 апреля, 09:39

Экономика

Финская Fortum не планирует возвращаться в Россию

Фото: x.com/Fortum

Финская энергетическая компания Fortum не планирует возвращаться в Россию, говорится в отчете, размещенном на сайте фирмы.

"По мере возможности Fortum продолжит процесс продажи своих российских активов в качестве основного варианта", – говорится в публикации.

В 2023 году указом Владимира Путина в отношении акций Fortum было введено внешнее управление. В компании расценили это как грубое нарушение международных прав и прав иностранного инвестора.

Позже фирма полностью списала российские активы на сумму 1,7 миллиарда евро, несмотря на то, что стоимость всех активов компании на конец марта 2023 года достигала 9,8 миллиарда евро. Уже в 2024 году Fortum начала арбитражное разбирательство против России, предприятие планирует получить компенсацию за арест своих активов.

Уточнялось, что разбирательство инициировано в связи с нарушением обязательств по двусторонним инвестиционным договорам, заключенным РФ с Нидерландами и Швецией.

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