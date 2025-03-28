Суд отменил национализацию завода станкостроения в Иванове

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Второй арбитражный апелляционный суд отказал Генпрокуратуре в жалобе по делу о национализации Ивановского завода тяжелого станкостроения (ИЗТС). Об этом сообщается в материалах на сайте суда.

Теперь Росимущество должно будет вернуть активы бывшим собственникам акционерного общества "ИЗТС". По информации РБК, в их числе на начало 2024 года значились Владимир Бажанов, его сын Михаил, ООО "Инвестпроект", АО "ИЗТС" и ООО "Техинвест".

Генеральная прокуратура России потребовала вернуть в пользу государства акции Ивановского завода тяжелого станкостроения в феврале прошлого года.

Согласно материалам дела, все имущество ОАО "ИЗТС" сначала было фактически передано в АО "ИЗТС", потом – в ООО "Станки и инструмент", а позже – в АО "Станки и инструмент". Определением суда был наложен арест на все движимое и недвижимое имущество завода и акционерного общества.