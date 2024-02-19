Генпрокуратура РФ потребовала вернуть государству Ивановский завод станкостроения

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Генеральная прокуратура России требует вернуть в пользу государства акции Ивановского завода тяжелого машиностроения (ИЗТС). Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел.

Уточняется, что заявитель подал иск в арбитражный суд Ивановской области. Прокуратура просит суд истребовать акции завода, которые находятся в собственности ряда юридических и физических лиц, включая ООО "Техинвест" и "Инвестпроект".

Согласно материалам дела, все имущество ОАО "ИЗТС" сначала было фактически передано в АО "ИЗТС", потом – в ООО "Станки и инструмент", а позже – в АО "Станки и инструмент". Определением суда был наложен арест на все движимое и недвижимое имущество завода и акционерного общества.

До этого губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял решение национализировать патронный завод в Подольске.

Подчеркивалось, что вопрос о национализации "Климовского специализированного патронного завода" был запущен по решению Владимира Путина. Компания "Ростех" может взять предприятие под свой контроль.