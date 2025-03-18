Минфин РФ разработает предложения по большой приватизации

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Минфин России разработает предложения по большой приватизации. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов, передает ТАСС.

В ходе выступления на расширенном заседании коллегии Росимущества министр отметил, что в настоящий момент вопрос о большой приватизации можно поднять для обсуждения.

"Предстоит утвердить новые стратегии развития госкомпаний, чтобы повысить их вовлечение в достижение национальных целей", – добавил Силуанов.

Между тем на конец июня 2024 года в федеральный бюджет РФ поступило 11,1 миллиарда рублей от приватизации корпоративных активов и государственного имущества.

В Минфине отмечали, что на доходы от приватизации влияют стоимость продаваемых активов и их рыночная привлекательность. При этом, по данным Росимущества, в апреле прошлого года было продано 100% акций АО "Росспиртпром", благодаря которым бюджет получил более 8 миллиардов рублей.