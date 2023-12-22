"Рольф" после передачи Росимуществу возглавил Алексей Гуляев из "Авилона"

Фото: rolf.ru

После решения Владимира Путина о передаче автодилера "Рольф" под временное управление Росимущества генеральным директором компании назначили Алексея Гуляева, сообщает РБК.

Он приступил к обязанностям с 22 декабря. Операционное управление компанией при этом останется под руководством первого заместителя гендиректора Светланы Виноградовой.

До февраля текущего года Гуляев работал операционным директором другого крупного автодилера – группы "Авилон".

Ранее Владимир Путин подписал указ о передаче акций одного из крупнейших автодилеров страны "Рольф" в управление Росимущества.

До этого президент подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом. Документ устанавливает, что 83,73% акций "Юнипро" немецкого концерна Uniper и 98,23% акций "Фортума" финской группы Fortum передаются во временное управление Росимуществу.

Позднее представители Fortum заявили, что введение временного управления акциями нарушает права инвесторов. Концерн уведомил российскую сторону, что выступает против их передачи.

В свою очередь, замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев сообщал, что Росимущество не будет заниматься фактическим управлением иностранных активов. Он объяснил, что компании являются "выходцами" из "Роснефти", поэтому управлять будет компания, попавшая под удар из-за действий Запада.



Автодилер "Рольф" выставлен на продажу