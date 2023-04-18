Флагманский Rostic’s откроется на месте KFC в центре Москвы 25 апреля

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Флагманский ресторан Rostic’s откроется на месте KFC в центре Москвы на Тверской-Ямской улице 25 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные компании.

"25 апреля состоится открытие ресторана Rostic’s, который распахнет свои двери после ребрендинга", – говорится в сообщении.

В конце ноября 2022 года Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство компании "Смарт сервис" о приобретении российского подразделения KFC. Отмечается, что по результатам сделки приобретатель получит 70 ресторанов в собственность и станет франчайзером для 1 058 партнерских ресторанов.

В феврале этого года ФАС одобрила покупку компанией "Альмира" более 200 точек KFC в России.

17 апреля американская компания Yum! Brands завершила сделку и продала бизнес KFC в РФ российской компании Smart Service Ltd, которой руководят Константин Котов и Одри Осколков. После этих действий Yum! Brands заявила о полном уходе из России.

