Крупнейший кремниевый завод России приостановит производство в 2026 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Крупнейший в России кремниевый завод приостановит производство с 1 января 2026 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу группы "Русала".

Ранее в компании заявили, что снизят производство кремния на 35%, примерно до 35 тысяч тонн в 2025-м на фоне мирового профицита из-за перепроизводства в Китае. В 2024-м выпуск кремния достиг 53,4 тысячи тонн.

"Завод "Кремний Урал" продолжит работать в неполную мощность", – добавили в "Русале".

Как указано в материалах компании, производственная мощность АО "Кремний" достигает 34 тысяч тонн в год, а завода "Кремний Урал" – 27 тысяч тонн. Предприятия "Русала" являются единственными производителями рафинированного кремния в стране. Годовая емкость рынка составляет порядка 45 тысяч тонн.

Уточняется, что АО "Кремний" уже проинформировал о своем решении правительство Иркутской области и администрацию Шелехова. Компания намерена совместными усилиями найти оптимальный вариант для минимизации последствий.

В октябре Сергей Собянин открыл во Внукове роботизированный завод по выпуску крупногабаритных модулей для строительства зданий. По словам мэра Москвы, это самое современное и крупнейшее в мире производство модульного домостроения. Предприятие выпускает крупные блоки, изготавливая дом на 90% в заводских условиях.