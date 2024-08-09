Wildberries выплатил 34,9 млрд рублей продавцам после пожара в Шушарах

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Пострадавшим после пожара на складе онлайн-ретейлера Wildberries в Шушарах в январе 2024 года выплатили уже 34,9 миллиарда рублей, сообщила основательница и генеральный директор маркетплейса Татьяна Бакальчук в интервью РБК.

Таким образом, компания выплатила продавцам 95% ущерба за потерю товаров. По словам Бакальчук, выплаты практически завершены, и это удалось сделать раньше, чем планировалось. Она заверила, что Wildberries перечислит компенсацию всем продавцам, независимо от масштаба их потерь.

Если продавец окажется не согласен, он сможет сообщить о расхождениях, добавила Бакальчук. По ее словам, эти обращения специалисты поддержки рассматривают индивидуально.

Пожар на складе Wildberries в Шушарах произошел утром 13 января. Площадь возгорания сначала составляла тысячу квадратных метров, но потом она увеличилась до 50 тысяч "квадратов". На следующий день на складе ликвидировали открытое горение.

Позже главк СК РФ по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями. Правоохранители полагают, что возгорание могло произойти из-за действий людей, отвечавших за соблюдение правил противопожарной безопасности на объекте.

В МЧС РФ рассматривают три версии пожара, по одной из которых инцидент мог быть связан с неосторожным обращением с огнем на складе.