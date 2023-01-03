Французская компания GTT объявила о решении приостановить работу в РФ

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Французская инжиниринговая компания GTT объявила о решении приостановить работу в России. Об этом со ссылкой на пресс-службу организации сообщает ТАСС.

Таким образом, GTT прекратит сотрудничество по контракту с российской судостроительной компанией "Звезда", который предусматривает строительство 15 газовозов ледокольного класса.

"Начиная с 8 января контракт с компанией "Звезда" будет приостановлен и участие GTT будет ограничено завершением проектов лишь двух судов", – говорится в сообщении.

Уточняется, что такое решение было принято после "углубленного анализа" восьмого и девятого пакета антироссийских санкций ЕС, которые запрещают предоставление инженерных услуг предприятиям из РФ.

В середине декабря Совет Евросоюза утвердил девятый пакет санкций против России. В него также вошли решения об отзыве лицензий у ряда российских СМИ, запрете на экспорт авиационных технологий и ограничения в банковском секторе.



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