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Безопасность

29 июля, 19:12

Эксперт рассказала о порядке действий при пожаре в запертом помещении

безопасность

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

При пожаре в запертом помещении следует включить все краны с водой, сделать себе плотную повязку на рот и нос, намочить ее и лечь на пол около входной двери, рассказала руководитель школы безопасности "Стоп угроза" Лия Шарова.

"Если вообще все заблокировано и выхода нет, тогда нужно включить все краны, чтобы вода текла на пол, следует вынуть душ, чтобы помещение изнутри заливалось водой по максимуму. Дальше нужно соорудить себе повязку на рот и нос в несколько слоев, намочить ее и устроиться у входной двери, прямо лечь на пол", – сообщила Шарова в беседе с Общественной службой новостей.

По словам эксперта, с помощью находящейся немного выше пола прослойки воздуха в 5–10 сантиметров есть возможность максимально долго дышать.

Необходимость лечь именно вблизи входной двери Шарова объяснила тем, что это позволит пожарным, когда проникнут в помещение, оперативно вытащить людей.

В ночь на 29 июля в хостеле на Алма-Атинской улице, доме 7, корпусе 2, произошел пожар. В результате происшествия погибли восемь человек. Еще четверо были госпитализированы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Кроме того, проверку в связи с пожаром в хостеле организовала прокуратура Москвы. Ведомство установит обстоятельства и причины произошедшего, проведет оценку исполнения норм пожарной безопасности и других требований законодательства.

Позднее в Главном следственном управлении СК сообщили, что неисправность электропроводки могла стать причиной возгорания.

Фирма, отвечающая за хостел, где при пожаре погибли люди, была на грани банкротства

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