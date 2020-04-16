В МВД Индии назвали приложение Zoom небезопасным

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В МВД Индии назвали приложение для видеоконференций Zoom небезопасным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Платформа не предназначена для использования государственными служащими/должностными лицами в официальных целях. Zoom не является безопасной платформой", – говорится в сообщении.

Министерство опирается на данные координационного центра по кибербезопасности при МВД, который провел исследование и опубликовал собственные рекомендации по использованию приложения.

Ранее руководитель группы исследования киберпреступности компании Group-IB Дмитрий Шестаков рассказал, что в даркнете обнаружили более четырех тысяч аккаунтов сервиса видеоконференций Zoom.

Он отметил, что эти аккаунты размещены на трех андеграудных площадках. По его словам, среди выставленных на продажу профилей существуют пользователи из РФ.

По словам Шестакова, хакеры могут взломать аккаунты и воспользоваться личными данными пользователей из-за слабых паролей.

Ранее поступала информация о проблемах сервиса Zoom с безопасностью. Эксперты предложили пользоваться альтернативными сервисами, такими как Google Meet, GoToMeeting, WebEx, BlueJeans и Microsoft Teams.

Кроме того, 8 апреля один из акционеров компании Zoom подал заявление в суд, поскольку предприятие скрывало данные о безопасности своего приложения. В частности, обвинитель рассказал о недостатках в программном шифровании приложения и об уязвимости перед хакерами.

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил отказаться от использования Zoom в системе образования. Он считает неправильным то, что в российских школах используют американское приложение.

