Вице-адмирал Костюков стал начальником ГРУ

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Начальником Главного разведывательного управления Генштаба российских ВС назначен вице-адмирал Игорь Костюков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в военном ведомстве.

Официальной информации о назначении Костюкова от пресс-службы Кремля пока нет. Прежде Костюков был временно исполняющим обязанности начальника ГРУ. Эту должность он занял после смерти бывшего главы ведомства Игоря Коробова, ушедшего из жизни после продолжительной болезни.

Коробова не стало 21 ноября. Уже на следующий день, появилась информация, что временно исполняющий обязанности начальника ГРУ Костюков в скором времени может стать полноправным главой управления.

Игорь Костюков стал первым военным моряком, возглавившим ГРУ. Он родился 21 февраля 1961 года. Сперва получил военно-морское образование, а затем окончил Военно-дипломатическую академию, после которой перешел на службу в ГРУ. Будучи одним из руководителей военной разведки РФ, участвовал в руководстве военной операцией в Сирии.