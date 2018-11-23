Главу ГРУ похоронили на Троекуровском кладбище

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

В пятницу, 23 ноября, на Троекуровском кладбище Москвы похоронили начальника Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковника Игоря Коробова, передает ТАСС.

На церемонии прощания присутствовал бывший глава военной разведки генерал-полковник Федор Ладыгин, который возглавлял ГРУ с 1992 по 1997 год. Он отметил, что Коробов оставил после себя подготовленные кадры последователей и учеников, которые продолжат работу "военного разведчика".

Игорь Коробов умер 21 ноября 2018 года. Ему было 62 года, и в последнее время он тяжело болел. Коробов родился 3 августа 1956 года в Вязьме Смоленской области. В 2016 году был назначен начальником ГРУ и заместителем начальника Генштаба.

Соболезнования семье и коллегам Коробова в связи с его кончиной выразили Владимир Путин и министр обороны России Сергей Шойгу.

Ранее сообщалось, что наиболее вероятным кандидатом на должность начальника ГРУ является первый заместитель главы управления вице-адмирала Игорь Костюков.

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