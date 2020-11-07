Около 2,6 тыс человек обеспечат безопасность на матчах РПЛ в Москве 8 ноября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Около 2,6 тысячи человек обеспечат безопасность на матчах Российской премьер-лиги, которые пройдут в Москве 8 ноября, сообщили в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

"8 ноября в Москве пройдут матчи 14 тура Российской премьер-лиги, для обеспечения правопорядка и безопасности которых будут привлечены около 2,6 тыс. человек", – сообщили в ведомстве.

В частности, на "ВТБ Арене" состоится матч между "Локомотивом" и "Динамо". Кроме того, на "ВЭБ Арене" проведут встречу между ЦСКА и "Ростовом".

Сообщается, что в первом матче безопасность обеспечат около 1,5 тысячи человек. Среди них более половины представляют контрольно-распределительные службы и частные охранные организации. Также безопасность встречи "Динамо" и "Локомотива" обеспечат около 400 полицейских и свыше 300 представителей Росгвардии.

Матч между ЦСКА и "Ростовом" пройдет при обеспечении безопасности 630 сотрудников контрольно-распределительных служб и частных охранных организаций, порядка 200 членов Росгвардии и 160 представителей полиции.

Отмечается, что территорию около стадионов и сами спортивные объекты была проверена кинологами и представителями МЧС. Это было сделано в целях обеспечения антитеррористической безопасности.

14 тур РПЛ станет последним перед ноябрьским циклом матчей сборных. Ранее стал известен состав национальной команды России. В частности, в него вошли вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов, защитник ЦСКА Игорь Дивеев, полузащитники "Динамо" и "Зенита" Даниил Лесовой и Александр Ерохин, а также нападающий "Сочи" Антон Заболотный.