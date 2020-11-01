ЦСКА на выезде обыграл "Ротор"

Фото: vk.com/pfc_cska

Московский ЦСКА обыграл волгоградский "Ротор" в матче 13-го тура чемпионата России по футболу. Встреча в Волгограде завершилась со счетом 1:0.

Благодаря этой победе армейцы стали единоличными лидерами турнира. В активе ЦСКА 28 очков – на один бал больше, чем у "Зенита", обыгравшего ранее "Химки" (2:0). На третью строчку опустился "Спартак", уступивший "Ростову".

В следующем туре 8 ноября ЦСКА примет "Ростов". 5 ноября армейцам предстоит сыграть с голландским "Фейеноордом" в третьем туре группового этапа Лиги Европы.