"Зенит" одержал победу над "Химками"

Фото: vk.com/fckhimki_official

"Зенит" обыграл "Химки" в выездном матче 13-го тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу питерской команды.

В составе победителей отличились Андрей Мостовой и Александр Ерохин. встречу пропустили Артем Дзюба, Сердар Азмун, Себастьян Дриусси и Вендел.

"Зенит" с 27 очками в активе вышел на 1 место в турнирной таблице, обойдя "Спартак" и ЦСКА.

Накануне московский "Спартак" в домашнем матче проиграл "Ростову" со счетом 0:1. Игра прошла на стадионе "Открытие Арена". Единственный гол во встрече забил полузащитник "Ростова" Павел Мамаев.