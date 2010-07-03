Минобороны опровергло данные о российском авиаударе по лагерю беженцев в Сирии

18:32
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков опроверг информацию о бомбардировке лагеря беженцев в Сирии российскими ВКС.
"К разочарованию заказчиков данного фейка, вынуждены повторно напомнить, что передача координат целей летчикам российских бомбардировщиков или доклады о выполнении ими задач не осуществляется голосом в открытом радиоэфире", – цитирует его ТАСС.
Сведения Конашенков назвал "нелепыми обвинениями". По его словам, они построены на видеоролике неизвестного происхождения с мелькающими на фоне зданий лагеря беженцев мошенниками из "Белых касок", в котором должен был находиться российский самолет, и обрывках русских фраз.
"Все остальные притянутые редакцией псевдодоказательства примитивны, беспредметны, и по-русски называются "пальцем в небо". А на что в действительности потратили долгие месяцы и редакционные деньги журналисты NYT, остается гадать", – заключил Конашенков.
Ранее в Минобороны сообщили, что трое российских военных полицейских получили легкие травмы и ушибы при подрыве самодельного устройства рядом с бронемашиной на северо-востоке Сирии. Это произошло 2 декабря во время разведки маршрута для совместного российско-турецкого патруля вблизи населенного пункта Коран (район Кобани провинции Алеппо).
В октябре президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов. Соглашение касается вопросов, которые помогут разрешить острую ситуацию на сирийско-турецкой границе. По условиям договора, российская военная полиция и части сирийской армии войдут в зону за пределами турецкой операции в Сирии.
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