Опубликовано видео встречи российского фрегата с эсминцем США в Босфоре

Турецкое издание Aydinlik опубликовало видео встречи в районе пролива Босфор американского эсминца "Дональд Кук" и российского фрегата "Адмирал Эссен". Ролик размещен на YouTube.
Оба судна следовали в направлении Средиземного моря. Встреча состоялась у пролива Босфор. Американский и российский корабли проследовали в сопровождении турецких катеров.
Американский эсминец вошел в акваторию Черного моря 19 февраля. Через шесть дней он прибыл в Одессу, где находился до конца февраля. Американский эсминец, в частности, посещал президент Украины Петр Порошенко. Здесь он провел встречу со спецпредставителем Госдепа США по Украине Куртом Волкером.
По данным украинских СМИ, визит "Дональда Кука" был необходим для демонстрации "американской поддержки Украины на море", уточняет РИА Новости.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.