Опубликовано видео встречи российского фрегата с эсминцем США в Босфоре

Турецкое издание Aydinlik опубликовало видео встречи в районе пролива Босфор американского эсминца "Дональд Кук" и российского фрегата "Адмирал Эссен". Ролик размещен на YouTube.

Оба судна следовали в направлении Средиземного моря. Встреча состоялась у пролива Босфор. Американский и российский корабли проследовали в сопровождении турецких катеров.



Американский эсминец вошел в акваторию Черного моря 19 февраля. Через шесть дней он прибыл в Одессу, где находился до конца февраля. Американский эсминец, в частности, посещал президент Украины Петр Порошенко. Здесь он провел встречу со спецпредставителем Госдепа США по Украине Куртом Волкером.

По данным украинских СМИ, визит "Дональда Кука" был необходим для демонстрации "американской поддержки Украины на море", уточняет РИА Новости.

