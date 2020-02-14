Владимир Жириновский читает лекцию о любви. Прямой эфир

Владимир Жириновский специально для молодежи читает лекцию о любви в День влюбленных.

Накануне праздника политик пообещал рассказать о любви с первого взгляда и разобраться со смыслом таких словосочетаний, как "любовь зла – полюбишь и козла", "никогда не женюсь,", "не выйду замуж", "остановите музыку, с другим танцует девушка моя".

В День влюбленных в столице запланировано большое количество мероприятий. Например, в "Москвариуме" пройдет фестиваль в честь Дня святого Валентина, а в загсах молодоженам вручат сувениры из ствола кремлевской ели в виде подставки под кольца. А еще москвичи смогут признаться в чувствах своим возлюбленным с большого медиаэкрана в рамках акции "Москва признаний", которая продлится продлится с 10:00 до 22:00.