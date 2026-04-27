27 апреля, 10:28

Городские службы Москвы переведены в усиленный режим из-за снегопада

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Городские службы Москвы перевели в усиленный режим работы из-за снегопада. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

В настоящее время специалисты распиливают и вывозят поваленные ветром деревья, мониторят состояние улично-дорожной сети и выполняют необходимые регламентные работы.

Также в условиях непогоды было организовано дежурство бригад и спецтехники ГУП "Мосводосток" для оперативного пропуска осадков в водосточную сеть. В местах временных скоплений воды задействована откачивающая техника.

Горожан призвали воздержаться от пребывания на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать около них автомобили.

Пресс-служба Госавтоинспекции Москвы, в свою очередь, рекомендовала водителям быть внимательными, особенно при движении по мостам и путепроводам, увеличивать дистанцию до впереди идущего транспорта и снижать скорость. Пешеходов попросили переходить дорогу только в установленных местах и обеспечить свою видимость, используя для этого светоотражающие элементы.

Сильный ветер и мокрый снег сохранятся в столице до конца суток 27 апреля. Местами может образоваться гололедица, также возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях. В связи с этим в городе действует оранжевый уровень погодной опасности.

На фоне неблагоприятных метеоусловий в столице могут возникнуть локальные корректировки в движении трамваев. Из-за непогоды некоторые поезда Павелецкого направления в сторону Москвы следуют с отставанием от графика до 2,5 часа.

Кроме того, операторы аренды электросамокатов и велосипедов, а также каршеринга приостановили поездки в Москве.

Из-за снегопада компания "Россети Московский регион" также перешла в режим повышенной готовности. Он предполагает полную мобилизацию сил и средств для устранения последствий непогоды.

Зрители Москвы 24 показали кадры заснеженной столицы

