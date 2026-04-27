Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 апреля, 10:12

Общество

Снежный покров в столичном регионе может задержаться до 1 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Снежный покров, образовавшийся в столичном регионе в понедельник, 27 апреля, может продержаться до 1 мая. Об этом на своей странице в MAX написала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По информации синоптика, высота снежного покрова на метеостанции ВДНХ достигла 12 сантиметров, на Балчуге – 10 сантиметров. На севере Подмосковья, в Дмитрове, выявили самые высокие сугробы – 15 сантиметров.

27 апреля в Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности. До конца суток в столице будет сохраняться шквалистый ветер с порывами до 23 метров в секунду, мокрый снег, налипание снега на проводах и деревьях, гололедица.

Столичные городские службы переведены в усиленный режим работы. Сотрудники комплекса городского хозяйства распиливают и вывозят поваленные ветром деревья, следят за состоянием улично-дорожной сети и выполняют необходимые регламентные работы.

Также организовано дежурство бригад и спецтехники ГУП "Мосводосток" для оперативного пропуска осадков в водосточную сеть. В местах возможных временных скоплений воды задействована откачивающая техника.

Горожан призвали воздержаться от пребывания на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать около них автомобили. Из-за снегопада в столице не исключены локальные корректировки в расписании трамваев. Также из-за непогоды временно откладывали вылет некоторых рейсов из столичного аэропорта Внуково. При этом воздушная гавань работает в штатном режиме.

Кроме того, с отставанием от графика до 2,5 часа следуют некоторые поезда Павелецкого направления в сторону Москвы. Актуальную информацию о фактическом движении поездов можно узнать в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте РЖД и по телефону Центра поддержки клиентов.

Водителей призвали не выезжать на летней резине в Москве из-за снегопада

Читайте также


обществопогодагород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика