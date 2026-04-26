26 апреля, 03:15

Американские войска задержали танкер с нефтью в Аравийском море

Военные США перехватили в Аравийском море нефтяной танкер M/V Sevan при попытке прорыва блокады. Об этом сообщает Центральное командование ВС США (CENTCOM).

Уточняется, что данное судно находится под санкциями США за транспортировку иранских нефтегазовых продуктов. В данный момент танкер выполняет указания американских военных вернуться в Иран под конвоем.

"Силы США продолжают обеспечивать выполнение американских санкций и полностью реализуют блокаду в отношении судов, входящих в иранские порты или выходящих из них. С начала блокады были перенаправлены 37 судов", – говорится в сообщении командования.

Иран закрыл Ормузский пролив после того, как 28 февраля США и Израиль атаковали Исламскую Республику. Тегеран в ответ нанес удары по израильской территории и американским базам в регионе.

13 апреля США начали блокаду канала в рамках военной операции против Ирана. Уточнялось, что она применяется в отношении судов всех стран, входящих в иранские порты и прибрежные районы, а также выходящих из них, включая объекты в Персидском и Оманском заливах.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал США убрать все препятствия, в том числе блокаду Ормузского пролива, для возобновления диалога между Вашингтоном и Тегераном.

