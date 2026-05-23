Захарова заявила о большом количестве заявок от журналистов на посещение Старобельска

Фото: mid.ru

Российский МИД получил большое количество заявок от иностранных журналистов на посещение места удара ВСУ по колледжу в Старобельске. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

"Пресса там будет. Мы получили заявки от большого количества журналистов. Сделаем все, чтобы они туда попали. Будут представлены переводчики. И это нужно для того, чтобы мировое сообщество увидело и услышало своими глазами и ушами, что на самом деле творит киевский режим", – сказала она в ходе общения с журналистами.

Однако ряд стран ответил отказом на соответствующее предложение. В частности, Япония ввела запрет для своих корреспондентов на освещение событий, связанных с ударом ВСУ. Аналогичную позицию заняла британская вещательная корпорация BBC.

"Они не нашли даже никаких себе оправданий, они просто сказали, что они не поедут, это их осознанное решение. И они не будут снимать все то, что там сейчас происходит", – пояснила дипломат.

В свою очередь, американский информационный телеканал CNN не сможет присутствовать, поскольку находится в отпуске.

"Вот вам, пожалуйста, их так называемая демократия, свобода слова", – констатировала Захарова.

Тем не менее она заверила, что российская сторона в самые кратчайшие сроки организует поездку для иностранных журналистов.

"Сегодня утром (23 мая. – Прим. ред.) мы приняли решение о формировании пула, в который мы приглашаем абсолютно открыто всех иностранных корреспондентов, которые находятся на территории нашей страны. Все для того, чтобы в самые кратчайшие сроки они имели возможность добраться до этого региона", – заключила представитель МИД РФ.

Российское внешнеполитическое ведомство объявило о начавшейся организации поездок для зарубежной прессы на место трагедии для опровержения ложных заявлений западных представителей в ООН об отсутствии обстрела.

О самом ударе по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа, где находились 86 студентов в возрасте от 14 до 18 лет и один сотрудник, стало известно 22 мая.

Согласно актуальным данным, количество жертв составило 12 человек. Еще 36 пострадали, а 9 остаются под завалами. После произошедшего был введен режим ЧС регионального характера и возбуждено уголовное дело о теракте.