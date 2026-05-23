Пострадавший при обрушении балкона в Севастополе доставлен в РДКБ

Подросток, который получил травмы при обрушении балкона в севастопольской школе, доставлен в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ). Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в мессенджере MAX.

Подростка везли на реанимобиле в Москву. Его сопровождала бригада анестезиологов-реаниматологов. По словам губернатора, состояние мальчика оценили как тяжелое. Теперь им занимаются московские врачи.

В пресс-службе РДКБ уточнили, что ребенок перенес путь из Севастополя до Москвы удовлетворительно. В настоящее время он доставлен в отделение реанимации и интенсивной терапии. Мальчик находится на искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

"Тяжесть состояния обусловлена полученными травмами – у подростка открытая черепно-мозговая травма и множественные переломы", – добавила заведующая отделением Анна Пыталь.

Она также рассказала, что подростку сразу же сделали компьютерную томографию всего организма, а также клинико-диагностическое обследование. Помимо этого, врачи провели консультации с профильными специалистами. По итогу всех исследований будет определена дальнейшая тактика лечения.

Развожаев, в свою очередь, добавил, что еще один подросток вместе с мамой и медработником 23 мая отправится в Москву на поезде, так как характер травм мальчика позволяет ему передвигаться на данном виде транспорта. Он тоже будет проходить лечение в РДКБ.

Еще двоих детей, пострадавших при обрушении балкона в школе, выписали из больницы. Теперь на лечении остаются шестеро несовершеннолетних, из них двое – молодой человек и девушка – в тяжелом состоянии, а еще четверо – в состоянии средней степени тяжести. Всем им оказывают необходимую медпомощь.

Глава Севастополя также напомнил, что двоих школьников выписали из медучреждения 22 мая.

Балкон обрушился в школе № 13 в севастопольском поселке Кача 20 мая. Перед происшествием дети вышли на балкон, который расположен на втором этаже, для того чтобы сделать фотографии. Однако конструкция не выдержала нагрузки и рухнула.

В результате пострадали 10 школьников, их госпитализировали. Развожаев заявлял, что дети были выпускниками образовательного учреждения. В связи с этим губернатор пообещал помочь школьникам. В частности, ученикам выдадут аттестаты по среднему баллу без сдачи ЕГЭ и окажут помощь при поступлении в вузы.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. В региональном главке СК уточнили, что школа была введена в эксплуатацию после капремонта в прошлом году.

