Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 мая, 10:17

Шоу-бизнес
Главная / Новости /

SHOT: блогеры Лерчек и Артем Чекалин продали недостроенный особняк за 870 млн рублей

Блогеры Лерчек и Артем Чекалин продали недостроенный особняк за 870 млн рублей

Фото: телеграм-канал SHOT

Блогер Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина. – Прим. ред.) и ее бывший муж Артем Чекалин продали недостроенный особняк в элитном поселке "Агаларов Эстейт" за 870 миллионов рублей. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

Оформить сделку получилось после того, как Лерчек погасила долг перед ФНС в размере 175 миллионов рублей.

Особняк площадью 2 200 квадратных метров был возведен по проекту известного дизайнера, имя которого держится в секрете. Он находится на участке в 56 соток, в доме будут бассейн, кинотеатр, кальянная, массажная, две кухни и отдельное жилье для персонала.

Изначально за объект просили 810 миллионов рублей, однако после цена поднялась.

При этом юристы отмечают, что переоформление недвижимости направлено на защиту особняка от банкротства и возможных юридических сложностей.

В 2024 году против Лерчек и ее экс-супруга было возбуждено уголовное дело. Их обвинили в выводе за границу более 250 миллионов рублей с помощью подложных документов. Суд отправил их под домашний арест, а в 2026-м году мужчину приговорили к 7 годам лишения свободы.

В феврале текущего года Лерчек родила сына от возлюбленного Луиса Сквиччиарини. Спустя время у нее обнаружили злокачественные клетки и метастазы в легких, а затем диагностировали рак желудка четвертой стадии.

В связи с заболеванием суд заменил блогеру домашний арест на запрет определенных действий. Уголовное дело также было приостановлено до выздоровления.

Блогер Лерчек, у которой диагностировали рак желудка, рассказала о самочувствии

Читайте также


шоу-бизнес

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика