15 мая, 15:15

Bloomberg: ОАЭ запустят нефтепровод в обход Ормузского пролива в 2027 году

ОАЭ могут запустить нефтепровод в обход Ормузского пролива в 2027 году

Объединенные Арабские Эмираты могут ускорить прокладку нефтепровода в обход Ормузского пролива в 2027 году. Таким образом страна хочет увеличить свои экспортные мощности, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, ОАЭ планируют снизить зависимость от проблемного морского пути. Строительством трубопровода к порту Фуджейра на побережье Оманского залива занимается компания Abu Dhabi National Oil Co.

Вместе с тем у ОАЭ уже есть трубопровод мощностью 1,5 миллиона баррелей в сутки. Он работает более 10 лет и применяется для экспорта нефти на восточное побережье страны.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе, а также закрыла Ормузский пролив.

В апреле США ввели блокаду пролива. Впоследствии президент США Дональд Трамп анонсировал начало военной операции для обеспечения свободы судоходства.

В ответ на это ВМС КСИР разработали новый порядок судоходства в Ормузском проливе. В частности, движение гражданских судов было разрешено, но по определенному маршруту. При этом военные корабли оставались под запретом.

Однако вскоре ВМС КСИР заявили, что Иран перекрывает Ормузский пролив до полного снятия блокады со стороны США. Такое решение связано с нарушением соглашения о прекращении огня.

