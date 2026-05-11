Ермак отказался комментировать обвинение до завершения следственных действий

Фото: ТАСС/Zuma

Экс-глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак отказался комментировать предъявленное ему обвинение в причастности к легализации 10,5 миллиона долларов, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

"Когда закончатся следственные действия, я дам комментарий", – заявил он.

На вопрос о том, под каким прозвищем экс-глава офиса Зеленского фигурирует на "пленках Миндича", Ермак ответил, что "другого имени" у него нет.

Ранее стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) предъявили Ермаку обвинение. Была раскрыта организованная группа, которая причастна к легализации 460 миллионов гривен (779 миллионов рублей. – Прим. Ред.).

При этом в СМИ появлялась информация, что Зеленский оказался в центре коррупционного скандала из-за новых компрометирующих материалов на его доверенных лиц. Были опубликованы записи разговоров, в которых есть доказательства масштабной коррупции во власти Украины. В них фигурируют близкий соратник Зеленского Тимур Миндич, Ермак и ряд министров.

В начале ноября 2025 года НАБУ проводило обыски в компании "Энергоатом", у экс-главы Минэнерго и Минюста Германа Галущенко, а также у Миндича. Последний успел скрыться от следствия.

После НАБУ сообщило о мошенничестве с участием государственной атомной энергетической компании. Выяснилось, что членами организации была выстроена коррупционная схема для влияния на стратегические предприятия Украины. Главным фигурантам предъявлено обвинение в отмывании средств. По предварительным данным, ущерб составил примерно 100 миллионов долларов.

На этом фоне Зеленский потребовал отставки министра энергетики Светланы Гринчук и Галущенко. Верховная рада уволила их.

Кроме того, украинский лидер ввел санкции против Миндича и его финансиста Александра Цукермана, которого обвинили в коррупции. Последний также объявлен в розыск на Украине.

Галущенко был задержан в ночь на 15 февраля 2026-го при попытке пересечения границы на поезде. Операция по поимке экс-министра энергетики Украины проводилась в рамках дела "Мидас". Организованы следственные мероприятия.

