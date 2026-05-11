Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 мая, 18:18

Политика

Страны ЕС начали переговоры о 21-м пакете санкций против России

Фото: depositphotos/paulgrecaud

Страны Евросоюза приступили к переговорам о 21-м пакете санкций в отношении России. Он будет включать ограничения против военно-промышленного комплекса (ВПК) и танкеров, которые могут перевозить российскую нефть, сообщила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

"Мы направили запрос странам ЕС по новым рестрикциям. Санкции должны быть направлены на российский ВПК, а также на теневой флот. Но мы также решили далее принимать санкции в рабочем режиме", – цитирует ее ТАСС.

По словам Каллас, ЕС пока собирает предложения стран-членов по содержанию нового пакета рестрикций. При этом приветствуются и другие идеи от государств Евросоюза, указала она.

23 апреля Совет ЕС утвердил 20-й пакет санкций против России. В рамках новых рестрикций Евросоюз ввел дополнительные импортные ограничения на товары, приносящие России значительный доход. Также он расширил запрет на организации, которые продолжают распространять контент подсанкционных СМИ.

В Евросовете отметили, что в новом пакете санкций против России содержится самое большое количество ограничений в отношении физических и юридических лиц за последние 2 года.

В ответ на это Россия расширила список чиновников ЕС, которым запрещен въезд в страну. Москва включила в черный список граждан, которые подрывают территориальную целостность страны, ответственны за введение антироссийских санкций и нанесение ущерба отношениям РФ с третьими странами, а также физлиц, препятствующих морскому судоходству в интересах Москвы.

Читайте также


Сюжет: Санкции
политикаэкономика

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика