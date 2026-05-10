10 мая, 19:45

Политика

МИД Ирана предупредил об ответе на присутствие иностранных кораблей в Ормузском проливе

Фото: 123RF.com/rcpphoto

Иран даст решительный ответ на появление кораблей Франции, Великобритании или других стран в Ормузском проливе для поддержки действий США. Об этом сообщил иранский телеканал Al Alam, ссылаясь на слова замглавы МИД республики Казем Гарибабади.

В связи с этим дипломат призвал Париж и Лондон не усугублять ситуацию, а также добавил, что любое присутствие иностранных кораблей в районе канала вызовет его милитаризацию и приведет к эскалации кризиса.

Обострение ситуации в Ближневосточном регионе началось в конце февраля после нанесения превентивного удара со стороны Израиля и США по Ирану. Исламская Республика ответила атаками по еврейскому государству и американским военным базам в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Параллельно с этим Тегеран объявил о закрытии Ормузского пролива для судоходства и предупредил, что будет уничтожать все корабли, которые попытаются нарушить этот запрет, включая нефтяные танкеры.

В апреле США установили блокаду канала, а позже президент Штатов Дональд Трамп заявил о планах начать военную операцию для обеспечения свободы судоходства.

Однако в начале мая американский лидер допустил возможность достижения договоренностей с Ираном до 14–15 мая, пригрозив в противном случае "снова начать их бомбить без пощады".

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

