08 мая, 15:57

Происшествия

Пожар произошел в историческом здании в центре столицы

Фото: Москва 24

Пожар произошел на первом этаже двухэтажного исторического здания на Пятницкой улице в Москве, сообщила пресс-службе управления МЧС России по столице.

В ведомстве отметили, что люди покинули помещения до прибытия спасателей. Предварительно, пострадавших нет. В настоящее время принимаются меры к тушению пожара.

"Горят межэтажные перекрытия, наблюдается густой дым. Идет интенсивное распространение огня по зданию", – уточнил в беседе с Агентством "Москва" информированный источник.

По его данным, пожару присвоен второй ранг сложности.

Кроме того, в связи с возгоранием временно закрыто движение на Пятницкой улице от Большого Овчинниковского переулка до Овчинниковской набережной. В столичном Дептрансе призвали водителей выбирать пути объезда.

Ранее в столичном районе Аэропорт горело строящееся административно-бытовое здание. Пожар начался на третьем этаже, а затем стремительно распространился.

Причиной пожара стало неисполнение противопожарных норм. В частности, в здании не было систем пожарной сигнализации и пожаротушения, а одна из двух эвакуационных лестниц была закрыта.

Прибывшие огнеборцы смогли потушить возгорание, однако в результате происшествия погибли восемь человек. Сергей Собянин выразил соболезнования их семьям.

Было возбуждено уголовное дело. В рамках расследования задержали пять человек, включая бенефициара и гендиректора компании-застройщика, а также директора по строительству, руководителя отдела общестроительных работ и производителя работ генподрядчика. Позднее суд заключил их под стражу.

