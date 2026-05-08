В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС в Железнодорожном районе после атаки БПЛА

Власти Ростова-на-Дону ввели режим ЧС в границах Железнодорожного района. Решение было принято по итогам внеочередного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям после ночной атаки беспилотников ВСУ. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города Александр Скрябин.

Также решено организовать работу оперативного штаба и комиссий для оценки причиненного ущерба. Помимо Ростова-на-Дону разрушения от падения обломков зафиксированы в Таганроге, Батайске и Мясниковском районе области. Как уточнил Скрябин, обошлось без жертв.

Ранее сообщалось о приостановке работы аэропортов в 13 городах на юге России, в том числе в Астрахани, Владикавказе, Волгограде, Геленджике, Грозном, Краснодаре и других.

Кроме того, над небом столичного региона нейтрализовано 88 дронов с 7 мая. Из-за угроз налета вражеских БПЛА в московских аэропортах ввели ограничительные меры. Во Внуково меры сняты, в Домодедово до сих пор действуют .