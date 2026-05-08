Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 мая, 10:00

Происшествия

В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС в Железнодорожном районе после атаки БПЛА

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Власти Ростова-на-Дону ввели режим ЧС в границах Железнодорожного района. Решение было принято по итогам внеочередного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям после ночной атаки беспилотников ВСУ. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города Александр Скрябин.

Также решено организовать работу оперативного штаба и комиссий для оценки причиненного ущерба. Помимо Ростова-на-Дону разрушения от падения обломков зафиксированы в Таганроге, Батайске и Мясниковском районе области. Как уточнил Скрябин, обошлось без жертв.

Ранее сообщалось о приостановке работы аэропортов в 13 городах на юге России, в том числе в Астрахани, Владикавказе, Волгограде, Геленджике, Грозном, Краснодаре и других.

Кроме того, над небом столичного региона нейтрализовано 88 дронов с 7 мая. Из-за угроз налета вражеских БПЛА в московских аэропортах ввели ограничительные меры. Во Внуково меры сняты, в Домодедово до сих пор действуют .

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика