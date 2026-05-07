07 мая, 12:17
Почти 100 рейсов задержаны или отменены в столичных аэропортах
Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова
Почти 100 рейсов задержаны или отменены в аэропортах столичного региона, свидетельствуют данные с онлайн-табло авиагаваней.
Во Внуково был задержан вылет 10 рейсов, еще 3 оказались отменены. Также на прилет задерживаются 34 рейса, а 7 отменены.
В Шереметьево на вылет задержали 9 самолетов, а 4 отменили. На прилет, в свою очередь, задержаны 22 рейса, а отменен 1.
В Домодедово на прилет задержаны 5 самолетов.
На данный момент ограничения на прием и выпуск воздушных судов действуют во Внуково с ночи четверга, 7 мая. Аналогично в аэропорту Шереметьево вылет и прилет самолетов осуществлялся лишь по согласованию, но затем и эти меры были отменены. В этот же день временные ограничения на полеты вводились в аэропорту Домодедово. Затем были сняты.
Ограничения вводились в аэропортах столичного региона на фоне атак дронов на Москву, которые начались ночью 7 мая. Всего сбито 33 БПЛА.
