Рубио заявил, что военная операция США против Ирана завершена

Госсекретарь США Марко Рубио официально объявил о завершении американской военной операции "Эпическая ярость", направленной против Ирана. Об этом он заявил на пресс-конференции в Белом доме.

По его словам, президент США Дональд Трамп уже уведомил конгресс об окончании этой фазы. Теперь Соединенные Штаты переходят к следующему этапу, получившему название "Проект Свобода".

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

Также США начали блокаду Ормузского пролива. Уточнялась, что она применяется в отношении судов всех стран, входящих в иранские порты и прибрежные районы, а также выходящих из них, включая объекты в Персидском и Оманском заливах.

В ответ ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявили, что Иран перекрывает Ормузский пролив до полного снятия блокады со стороны США. Это решение объяснили нарушением соглашения о прекращении огня.

На эти действия Трамп ответил объявлением военной операции "Проект Свобода", которая началась 4 мая. Американский лидер подчеркнул, что решение о проведении операции принято в интересах всех сторон конфликта, в том числе Ирана.

