Трое пострадавших при атаке БПЛА на Чебоксары находятся в тяжелом состоянии

Фото: телеграм-канал "Mash"

Состояние троих пострадавших в результате атаки БПЛА на Чебоксары оценивается как тяжелое. Всего в больницах остаются 11 человек, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Чебоксары 5 мая. Из-за случившегося на ряде улиц перекрывали движение для пешеходов и транспорта. Позднее стало известно, что в результате атаки погибли 2 мирных жителя. Пострадали 34 человека.

Власти в экстренном порядке развернули пункт временного размещения (ПВР) для местных жителей. Там с людьми работают сотрудники администрации, психологи и медики. Также в Чувашии ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера.

Возбуждено уголовное дело о террористическом акте. Следствие установило, что в массированной атаке были задействованы крылатые ракеты и не менее восьми БПЛА.